Переговорная группа США вылетела в Исламабад – Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что делегация переговорщиков от США направляется в Пакистан. В состав делегации вошли основные фигуры дипломатии Трампа Уиткофф и Кушнер, а также Джей Ди Вэнс.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что переговорная группа вылетела в Исламабад для обсуждения мирного соглашения с Ираном. В состав дипломатической группы Трампа вошли вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер, передает The New York Post.

"Они направляются туда прямо сейчас. Они будут там сегодня вечером по местному времени"

– Дональд Трамп

Президент США также сообщил, что готов ко встрече с ключевыми фигурами иранской власти, если дипломатический процесс будет продвигаться. Отметим, что переговоры в Исламабаде пройдут за несколько дней до истечения режима перемирия.