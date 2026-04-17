Владение оружием ограничат в Турции после трагедий в школах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые жесткие ограничения, связанные с владением огнестрельным оружием, на фоне недавних трагедий в школах.

Причиной такого решения стали ЧП в двух школах страны: в результате стрельбы в школе в провинции Кахраманмараш погибли девять человек, ранен был 21. В провинции Шанлыурфа при стрельбе пострадали 19 человек, жертв, к счастью, не было.

Глава государства подчеркнул, что безопасность в школах Турции – это ключевой приоритет для властей республики.

"В этом вопросе никаких уступок не будет ни сейчас, ни в будущем"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер уточнил, что, во-первых, предполагается усилить ответственность за небезопасное хранение оружия. Во-вторых, будут установлены дополнительные нормы, которые в целом ограничат владение оружием.

По словам Эрдогана, приняты также меры против аккаунтов, где публикуется вредный контент. Кроме того, президент заверил в усилении "виртуального патрулирования" и работе над развитием отвечающих за кибербезопасность структур.