Школу решили закрыть после вооруженного нападения в Турции

Жертвами вооруженного нападения в школе в Кахраманмараше стали 10 человек. После трагедии власти решили закрыть учебное заведение.

Школу в городе Кахраманмараш в Турции решили закрыть после стрельбы, в результате которой погибли 10 человек. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на губернаторство региона.

Изначально власти освободили учеников от занятий до 20 апреля, а затем уже было решено перевести их в другие школы. Согласно плану, ученики продолжат обучение в других образовательных учреждениях с нового учебного года.

При этом издание Turkiye Gazetesi отмечает, что вопрос, связанный с окончательным закрытием школьного здания, будет решаться позднее.

Напомним, стрельба в школе в городе Кахраманмараш произошла в эту среду. Жертвами трагедии стали 10 человек – учитель и 9 учеников. Ранения получили 12 человек.