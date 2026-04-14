Десятки человек задержаны в Турции после трагедий в школах

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовые задержания были произведены в Турции после трагических происшествий в школах в провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш.

Полиция задержала более 80 человек в связи с нападениями на школы в Турции, такие данные привели в Главном управлении безопасности МВД республики.

В общей сложности задержаниям подверглись 83 человека.

Кроме того, была проведена работа в интернет-пространстве. Власти ограничили доступ к 940 аккаунтам в соцсетях. Кроме того, были заблокированы 93 группы в Telegram.

Напомним, накануне в городе Кахраманмараш было совершено вооруженное нападение на среднюю школу, в результате погибли девять человек, еще 13 были ранены. За день до этих событий, во вторник, в районе Сиверек провинции Шанлыурфа объектом вооруженной атаки стал лицей. Погиб один человек, пострадали 16.

