Трагедия в школе в Кахраманмараше: погибли девять человек

Стрельба в средней школе унесла жизни девяти человек в турецком городе Кахраманмараш, такие данные привел министр внутренних дел республики Мустафа Чифтчи.

Он уточнил, что восемь жертв – учащиеся, еще один погибший был педагогом.

"13 человек находятся на лечении. Шестеро в критическом состоянии"

– Мустафа Чифтчи

ЧП случилось примерно в два часа дня по местному времени (совпадает с московским). Стрельбу в школе открыл ее ученик.

Как рассказал губернатор провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлюер, преступник мог взять оружие у отца – сотрудника управления безопасности в отставке, мужчина задержан. По сообщениям СМИ, стрелок имел с собой пять единиц оружия, а также семь магазинов с патронами.

Отмечается, что виновный в преступлении юноша был найден мертвым.

Напомним, что накануне 18-летний молодой человек устроил стрельбу в лицее в провинции Шанлыурфа. От его действий пострадали 16 человек.