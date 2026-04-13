Нападение на школу произошло в Турции

Учащийся лицея пришел в школу с оружием и открыл огонь в Турции. В результате есть раненые, о возможных жертвах не сообщается.

Ученик совершил вооруженное нападение на школу в юго-восточной части Турции, о чрезвычайном происшествии сообщают турецкие СМИ.

По их данным, преступление совершил юноша, который учился в профессионально-техническом лицее, расположенном в районе Сиверек провинции Шанлыурфа. Он ворвался в лицей, вооруженный дробовиком.

В общей сложности в результате атаки пострадали 17 человек. Среди них трое педагогов и 12 учеников. Сам злоумышленник был найден мертвым.

Идет расследование.