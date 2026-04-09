В Турции задержали свыше 500 подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ

Силовики Турции провели масштабную операцию против пособников террористов на всей территории страны. Задержаны свыше 500 человек.

Силовые структуры Турции выявили возможных сообщников террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в 56 провинциях страны. В отделения полиции были доставлены 525 подозреваемых после задержания.

По данным правоохранителей, задержанные могли быть связаны с финансовой поддержкой террористов, а также ранее контактировали с ними. Все подозреваемые находились в розыске.

По информации МВД, масштабная операция была проведена при содействии Национальной разведывательной организации (MİT) и Департамента по борьбе с терроризмом.