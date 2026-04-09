Вестник Кавказа

В Турции задержали свыше 500 подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Силовики Турции провели масштабную операцию против пособников террористов на всей территории страны. Задержаны свыше 500 человек.

Силовые структуры Турции выявили возможных сообщников террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в 56 провинциях страны. В отделения полиции были доставлены 525 подозреваемых после задержания. 

По данным правоохранителей, задержанные могли быть связаны с финансовой поддержкой террористов, а также ранее контактировали с ними. Все подозреваемые находились в розыске. 

По информации МВД, масштабная операция была проведена при содействии Национальной разведывательной организации (MİT) и Департамента по борьбе с терроризмом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.