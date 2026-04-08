Турция призвала к строгому соблюдению перемирия США и Ирана

Анкара настаивает на точном выполнении условий временного прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном для предотвращения новой эскалации на Ближнем Востоке.

В Турции считают необходимым строгое соблюдение условий временного перемирия между Соединенными Штатами и Ираном для недопущения новых конфликтов. Об этом на проходящем в Анкаре форуме по взаимодействию по линии НАТО заявил глава Минобороны страны Яшар Гюлер.

Турецкий министр обороны одобрил решение сторон приостановить вооруженный конфликт и выразил надежду, что данная мера позволит избежать катастрофы в регионе.

"С удовлетворением приветствую объявленное временное перемирие между США и Ираном, чтобы регион не столкнулся с еще большими бедствиями"

- Яшар Гюлер

Руководитель министерства обороны добавил, что договоренности о прекращении огня должны стать фундаментом для долгосрочного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Гюлер прямо указал, что Вашингтону и Тегерану необходимо неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства, чтобы окончательно остановить вооруженное противостояние в ближневосточном регионе.

Вклад Турции в перемирие

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на активной участие Турции в усилиях посредников по прекращению боевых действий между США и Ираном, способствовавшее достижению перемирия.

"Турция с самого первого дня войны заявляла, что боевые действия необходимо немедленно прекратить и не должно быть военной эскалации. Война США и Израиля против Ирана изначально была невыгодна Турции, и потому наши власти сделали все, чтобы добиться согласия сторон на перемирие и возвращение за стол переговоров", - прежде всего сказал он.

"У Турции очень хороши отношения с Пакистаном, и Анкара находилась в постоянном контакте с Исламабадом по посредническим усилиям, благодаря которым была достигнута договоренность о проведении переговоров делегаций США и Ирана на пакистанской площадке", - продолжил Тогрул Исмаил.

"Слова Яшара Гюлера обращены прежде всего к Израилю, продолжающему атаковать Ливан, против чего выступает Иран. Анкара таким образом подчеркивает, что если во время перемирия Израиль будет по-прежнему обстреливать Ливан, это нарушит иранские условия переговорного процесса, что чревато новой эскалацией", - отметил востоковед.

Ближнему Востоку нужен мир

Профессор Анкарского университета подчеркнул, что прекращение огня в Иране позитивно влияет на весь регион. "Во-первых, уменьшается напряженность региональной войны, которая могла бы вылиться в еще более масштабное противостояние. Во-вторых, снижаются геоэкономические риски, связанные с очень серьезной проблемой резкого роста цен на энергоносители – она ударяет не только по региону, но и по всему", - сказал он.

"Турция является соседом Ирана и Ирака, находится близко к другим ближневосточным странам, затронутым этими боевыми действиями. У нас хорошие отношения с Катаром. По самой Турции несколько раз прилетали ракеты, а производители нефти и газа в Персидском заливе получили немало ущерба за время войны, что безусловно негативно сказалось на состоянии Ближнего Востока", - сообщил Тогрул Исмаил.

"Любая региональная напряженность беспокоит нашу страну и наше руководство, потому что оказывает влияние на турецкую экономику и политику. Перемирие может стать началом позитивного этапа для нашего региона, и Турция постарается сделать максимум, чтобы режим прекращения огня был закреплен – у нее хорошие отношения и с Ираном, и с США", - указал политолог.

"Сам Дональд Трамп отмечал, что Турция многое сделала для организации перемирия. Поскольку Турция – крупная региональная страна, у нее большой политико-дипломатический потенциал и возможности для развития этой ситуации в позитивном ключе", - заключил Тогрул Исмаил.