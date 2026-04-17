Китай на 31% нарастил закупки российской нефти

В первом квартале 2026 года поставки нефти из России в Китай возросли на 31%, следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.

В январе-марте объем поставок сырой российской нефти в Китай составили 31,86 млн т, что на 31%, чем за аналогичный период прошлого года.

В стоимостном выражении рост составил 8,8%, поставки достигли $14,37 млрд.

Поставки СПГ из РФ в КНР за квартал составили 1,38 млн т, объем вырос на 6,7%, при этом стоимость снизилась на 17,3%, до $651,6 млн.

Поставки трубопроводного газа в стоимостном выражении снизились почти на 9% и составили в январе-марте $2,3 млрд.