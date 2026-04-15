США разрешили продажу российской нефти до 16 мая

Вашингтон пересмотрел свое решение не выдавать новую лицензию на российскую нефть, позволив проведение операций с "черным золотом" из РФ до 16 мая.

Власти США выдали новую гослицензию, которая позволяет проводить операции с российской нефтью. Документ, позволяющий продавать российское "черное золото", действует до 16 мая. 

Подчеркивается, что разрешение затрагивает объемы ресурсов, которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Фактически Вашингтон продлил режим временной отмены санкций, который действовал до 11 апреля. 

Отметим, что глава Минфина США Скотт Бессент ранее заявлял, что власти Соединенных Штатов не намерены продлевать лицензии на российскую и иранскую нефть. 

Напомним, что стоимость нефти марки Brent на торгах в пятницу опустилась ниже $89 за баррель.

