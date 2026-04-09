Российская и иранская нефть останутся под санкциями — Минфин США

Глава американского финансового ведомства заявил о том, что нефть из России и Ирана так и останется под санкциями, без каких-либо исключений.

Министерство финансов Соединенных Штатов оставит под рестрикциями российскую и иранскую нефть, такое заявление сделал глава ведомства Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что вводить какие-либо исключения в этом вопросе не планируется.

Выданные ранее лицензии касались нефти, которая в начале марта была погружена на танкеры, отметил министр, была уже продана.

Кроме того, по словам Бессента, вторичные санкции были могут быть введены против китайских банков в связи с Ираном.