Цены на нефть вопреки ожиданиям снова пошли в рост - СМИ

Фондовые рынки не торопятся восстанавливаться после новостей о прекращении огня в Иране, сохраняя глубокую неопределенность относительно будущего соглашения и того, будет ли разрешено судам свободно проходить через Ормузский пролив.

Вопреки ожиданиям, нефтяные рынки фактически не отреагировали на сообщения о перемирии и предстоящих переговорах между США и Ираном, которые уже завтра пройдут в столице Пакистана Исламабаде. Более того – они пока неуверенно, но устремились в рост, пишут СМИ..

Так, фьючерсы на американскую эталонную нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,6% до $96,89 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent, являющуюся мировым эталоном, выросли на 2,1% до $96,75 за баррель, сообщает CNN.

Такая динамика цен оказалась неожиданностью для всех нефтетрейдеров, ожидавших дальнейшего обвала цен на рынке "черно золота" – накануне цены на нефть марки WTI в США упали на 16,4%, однако все оказалось не столь однозначно, и хрупкий мир уже столкнулся с некоторыми трудностями. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что судоходство через Ормузский пролив прекратилось после израильских ударов по Ливану – иранские власти расценили это как нарушение соглашения о прекращении огня.

По оценкам аналитиков, на восстановление последствий конфликта потребуются месяцы, к тому же нет уверенности в успешном завершении новых переговоров, а значит, цены на нефть, и не только, продолжит лихорадить.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция на фоне проблем с поставками по Ормузскому проливу начала создавать стратегический запас удобрений: страна уже закупила их дополнительные объемы у России и ведет переговоры об аналогичных закупках с Алжиром и Марокко. Минсельхоз Турции уже ощутил на себе последствия закрытия Ормузского пролива, которое привело к нарушению глобальных цепочек поставок удобрений, росту цен на них и сокращению сбыта почти на 40%.