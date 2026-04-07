Как иранская война повлияла на Персидский залив?

Наибольшее влияние иранская война оказала не на сам Иран, а на его соседей по Персидскому заливу, и этим странам в ближайшее время предстоит пройти путь региональной трансформации, подчеркнул востоковед Мурад Садыгзаде, проанализировавший для "Вестника Кавказа" последствия конфронтации США и Израиля с Ираном с точки зрения арабских монархий.

Война США и Израиля против Ирана, в которой сегодня наступила двухнедельная пауза, полностью изменила и политическую, и экономическую ситуацию в Персидском заливе – об этом, анализируя последствия весеннего противостояния Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

"По сути, после всех событий этих почти 40 дней иранской войны Персидский залив уже не будет прежним. Отношения между странами региона безусловно будут меняться в ближайшей перспективе. Очень сильно пострадала прежняя мнимая гармония между Ираном и арабским монархиями Персидского залива, и дальше ситуация в их контактах будет только ухудшаться, учитывая стремление Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и взимать плату за его пересечение", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, им совершенно не нужно возобновление боевых действий США и Израиля против Ирана, потому что они страдают от ответных иранских ударов. У ОАЭ, Катара, Бахрейна и Кувейта уже очень тяжелое положение из-за того, как они пострадали от ударов по энергетической инфраструктуре и блокады Ормузского пролива. Стоит ожидать, что сейчас они начнут пересматривать свои стратегии безопасности, причем самым коренным образом, ведь события показали, что "американский зонтик" ни от чего их не защитил", - продолжил Мурад Садыгзаде.

"Недействительность американских гарантий безопасности напрямую влияет на экономику стран Персидского залива, поскольку понижает их инвестиционную привлекательность. Соответственно, им нужно думать и над тем, как восстановить свой имидж и вернуть бизнес и инвесторов. Регион вступил сейчас в фазу трансформации, поэтому необходимо в целом прорабатывать новые стратегии развития с учетом реалий", - отметил востоковед.

"Скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать период определенной нестабильности, когда региональная ситуация ухудшится в плане безопасности. Возможны новые конфликты и новые войны. Однако в итоге этот период сменится периодом укрепления региональной интеграции – когда все устанут от постоянных конфронтаций и осознают их бессмысленность. Тогда возможно создание новых моделей экономической интеграции и подписание соглашений об архитектуре безопасности в Персидском заливе", - сообщил Мурад Садыгзаде

Эксперт обратил внимание, что страны Персидского залива, сфокусировавшись на защите своих территорий от иранских ударов, так и не поддержали на официальном уровне атаки США на Иран, что тоже способствовало достижению нынешнего перемирия. "США пошли на перемирие, поскольку не первую неделю искали возможности выхода из иранского кризиса. Дальнейшая эскалация подразумевала тяжелые удары США по энергетике Ирана, что неизбежно влекло за собой иранские атаки по аналогичным объектам и в Израиле, и в странах Персидского залива. Разумеется, арабские монархии были против этого, как и НАТО, и мировая общественность в целом – явный показатель, что войну пора завершать", - пояснил он.

Крупные региональные игроки внесли большой позитивный вклад в прекращение боевых действий, поскольку предоставили свои площадки для переговоров и выступили в качестве посредников между враждующими сторонами. "С самого начала и Турция, и Оман, и Египет, и Саудовская Аравия, и Пакистан предлагали различные планы действий по прекращению войны. Это помогло, когда в Вашингтоне сформировалось понимание, что США завязли в нежелательном для них военном конфликте и не могут выбраться из него самостоятельно. Американцы признают это сами – недаром Дональд Трамп сообщил, что через Пакистан был передан иранский проект соглашения из 10 пунктов, и по большей части уже есть договоренности", - сказал Мурад Садыгзаде.

В то же время президент Центра ближневосточных исследований обратил внимание на сохраняющийся конфликтный потенциал. "Пока рано говорить о том, что война закончилась. Скорее всего, это временное перемирие, из которого еще нельзя сделать какие-либо надежные долгосрочные выводы. Я думаю, режим прекращения огня вполне способен затянуться на несколько месяцев, вплоть до декабря-января – дело в промежуточных выборах в Конгресс: если Республиканская партия удержит большинство, то, как только выборы пройдут, Трамп вполне может вернуться к силовому давлению на Иран", - заключил он.