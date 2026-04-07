Папа Римский приветствует перемирие между США и Ираном

Папа Римский Лев XIV выступил с заявлением об одобрении соглашения о временном прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном и призвал к полному установлению мира в регионе Ближнего Востока.

Папа Римский Лев XIV приветствует прекращение огня, о котором объявили США и Иран, соответствующее заявление было сделано им в ходе всеобщей аудиенции.

Понтифик подчеркнул, что окончательно положить конец войне можно только с помощью дипломатических переговоров.

"Я с удовлетворением и как знак надежды приветствую объявление о немедленном двухнедельном перемирии"

– Лев XIV

Война никогда не приведет к свету, отметил он.