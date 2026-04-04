ОДКБ: армяно-азербайджанское урегулирование – путь к устойчивому миру на Южном Кавказе

Генсек ОДКБ сообщил об обнадеживающих тенденциях, нацеленных на подписание мира между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что организация не ослабляет внимание к ситуации в регионе.

ОДКБ продолжает внимательным образом следить за ситуацией в кавказском регионе коллективной безопасности. Такое заявление сделал генеральный секретарь союза Талатбек Масадыков, выступая 20 апреля в Москве на заседании Совета Парламентской ассамблеи организации.

"Не ослабляем внимание к ситуации в кавказском регионе коллективной безопасности. Там, как представляется, продолжаются поиски устойчивого мира и стабильности. Фиксируем обнадеживающие тенденции, нацеленные на подписание межгосударственного всеобъемлющего соглашения о мире между двумя странами (Азербайджаном и Арменией – прим. ред)"

– Талатбек Масадыков

Он добавил, что нормализация отношений между двумя республиками Южного Кавказа поможет установить прочный мир и стабильность во всем регионе.

"Рассчитываем, что урегулирование азербайджано-армянских отношений – это надежный путь к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе"

– генсек ОДКБ

