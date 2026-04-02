Армения вряд ли выйдет из ОДКБ и ЕАЭС – Симонян

Ереван никогда ничего не делал против Москвы и не будет этого делать, сообщил Ален Симонян. Спикер парламента Армении подчеркнул, в частности, что Ереван вряд ли выйдет из ОДКБ и ЕАЭС.

Спикер парламента Армения Ален Симонян сомневается в том, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕЭАС).

Отвечая в ходе брифинга на вопрос о состоявшемся визита премьер-министра РА Никола Пашиняна в Москву, он отметил, что такого рода разговоры, которые связаны, в частности, с ценами на товары и на газ, велись в течение многих лет.

"Должен сказать, что если будет принято такое решение (о повышении цен на газ для Армении - прим. ред), то Армения примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и ЕАЭС и остальных структур. Но не думаю, что до этого дойдет, потому что я знаю, что после этого произошел очень хороший разговор между руководителями двух стран: очень рабочий и эффективный"

– председатель парламента Армении

Он пояснил, что подобные разговоры не часто происходят в открытой части беседы лидеров стран.

"Это процесс, это переговоры, которые включают в себя и позитивные стороны"

– Ален Симонян

Он также в очередной раз заявил о том, что Ереван не делал ничего против Москвы и не собирается этого делать.

"Я говорил и повторяю: против России мы ничего не делали, не делаем и не собираемся делать. Но в то же время мы защищали и будем защищать интересы Армении"

– спикер парламента РА

Напомним, на этой неделе глава армянского правительства Никол Пашинян посетил с визитом в Москву. В ходе визита он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.