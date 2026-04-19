Управление ФАДН по СКФО отправило питьевую воду в Дагестан

Межрегиональное управление Федерального агентства по делам национальностей по СКФО, Крыму и Севастополю направило 6 т питьевой воды жителям Дагестана.

Жители Дагестана скоро получат в качестве гуманитарной помощи питьевую воду от управления ФАДН по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, рассказал и.о. руководителя управления Илья Гусев.

По его словам, ведомство устроило акцию по отправке питьевой воды в количестве 6 т в Дагестан, жители которого серьезно пострадали от наводнений в конце марта - начале апреля, пишет ТАСС.

"В сборе и отправке гуманитарного груза приняли участие представители Русской общины Ставропольского края, Терского казачьего войска, осетинская и грузинская общины города Кисловодска, а также предприниматели из Ставрополя, Минеральных Вод и Пятигорска"

– Илья Гусев

