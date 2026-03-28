"Ахмат" проиграл в гостях "Спартаку"

Московский "Спартак" поднялся сегодня на четвертое место в таблице чемпионата России по футболу благодаря домашней победе над грозненским "Ахматом" со счетом 3:1.

Сегодня на "Открытие Арене" в Москве состоялся матч двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу между столичной командой "Спартак" и грозненским клубом "Ахмат". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все голевые события произошли в первом хавтайме. Счет на двадцать первой минуте открыл спартаковец Эсекьель Барко, всего семь минут спустя москвичи увеличили разрыв в голах до двух благодаря удачному удару Маркиньоса по воротам грозненцев.

Третий гол "Ахмату" забил на сороковой минуте Жедсон Фернандеш. Уже через минуту грозненский футболист Максим Самородов поразил ворота москвичей, однако после этого до самого конца матча счет закрепился в состоянии 3:1.

Благодаря этой победе "Спартаку" удалось поднять на четвертое место таблицы российского футбольного первенства – сейчас у него 45 очков. "Ахмат", в свою очередь, находится на девятом месте с 31 очком.

В следующий четверг "Ахмату" предстоит у себя дома сыграть с "Балтикой" (Калининград).