Радоница официально стала памятным днем в Северной Осетии

В число памятных дней в Северной Осетии внесена Радоница, соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Друзья, завтра Радоница – день поминовения усопших. Важно, чтобы у каждого была возможность спокойно навестить могилы родных и близких, побыть с семьей и почтить память тех, кого уже нет рядом"
– Сергей Меняйло
Именно поэтому, обратил внимание глава республики, вторник 21 апреля объявлен им памятным днем.
Как следует из документа, структурам власти, муниципалитетам и главам организаций стоит дать возможность сотрудникам днем посетить кладбища и присоединиться к траурным мероприятиях.
Ранее, уточнил Меняйло, он дал поручения организационного характера. Меры касались приведения в порядок кладбищ, расположенных рядом с ними территорий и дорог. Кроме того, будет вестись работа над обеспечением порядка в местах массового посещения.