Радоница официально стала памятным днем в Северной Осетии

День поминовения усопших – Радоница – по указу главы Северной Осетии Сергея Меняйло стала памятным днем в республике.

"Друзья, завтра Радоница – день поминовения усопших. Важно, чтобы у каждого была возможность спокойно навестить могилы родных и близких, побыть с семьей и почтить память тех, кого уже нет рядом"

– Сергей Меняйло

Именно поэтому, обратил внимание глава республики, вторник 21 апреля объявлен им памятным днем.

Как следует из документа, структурам власти, муниципалитетам и главам организаций стоит дать возможность сотрудникам днем посетить кладбища и присоединиться к траурным мероприятиях.

Ранее, уточнил Меняйло, он дал поручения организационного характера. Меры касались приведения в порядок кладбищ, расположенных рядом с ними территорий и дорог. Кроме того, будет вестись работа над обеспечением порядка в местах массового посещения.

