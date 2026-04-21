Трамп решил не торопить Иран с переговорами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с Вашингтоном, сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

"Никакого давления относительно сроков этого. Сообщения об окне в три-пять дней, которые появились ранее, ложные"

- Дональд Трамп

Ранее израильские СМИ сообщали, что американский лидер откликнулся на просьбу пакистанского руководства и продлил перемирие с Ираном, чтобы дать Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

При этом глава Белого дома отказался снимать морскую блокаду всех портов Ирана.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп принял решение о продлении перемирия с Ираном до ближайшего воскресенья, 26 апреля. Вашингтон направил соответствующее уведомление Тель-Авиву, сообщали СМИ Израиля.