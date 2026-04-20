В Дагестане устранят последствия наводнений к старту турсезона

К началу туристического сезона в Дагестане планируют полностью устранить последствия весенних наводнений. Особое внимание уделят состоянию дорог в горах и очистке туристических зон.

Власти Дагестана планируют полностью устранить ущерб от весенних подтоплений до начала туристического сезона. Как сообщили в пресс-службе правительства Дагестана, председатель кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил привести в порядок инфраструктуру и наладить уборку территорий перед приездом отдыхающих.

"Сейчас стоит обратить особое внимание на состояние дорог, особенно в горах, и санитарное состояние пляжей и популярных мест посещения. Остро стоит вопрос санитарного состояния турлокаций - важно не только провести благоустройство прилегающих территорий в преддверии сезона и в рамках устранения последствий паводков "

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

В туристической отрасли отмечают, что продажи путевок в Дагестан не падают, а отказов от туров нет. На фоне этого туроператоры высказывают надежду на восстановление туристического спроса к региону к началу сезона.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах.

По последним данным вода затопила 9825 жилых домов, из которых 7126 признаны поврежденными. Жертвами наводнений стали шесть человек, а более 6,2 тысячи жителей пострадали.