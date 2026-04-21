В Белом доме рассказали о завершении режима прекращения огня с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома заявила о том, что американский президент не устанавливал четких сроков окончания режима прекращения огня для иранской стороны.
Тегеран не получал от Вашингтона конкретных временных рамок завершения режима прекращения огня, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что соответствующего распоряжение президент США Дональд Трамп пока что не давал.
"Президент не установил жесткие временные рамки для получения предложения от Ирана"
— Кэролайн Левитт
По ее словам, окончательное решение будет принято Трампом позднее.
"В конечном итоге срок будет определен главнокомандующим - президентом Соединенных Штатов"
– Кэролайн Левитт