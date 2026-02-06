Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть утвержден 23 апреля – СМИ

Евросоюз намерен окончательно утвердить 20-й пакет антироссийских санкций в четверг, об этом рассказал европейский источник, пишет РИА Новости.

"Сегодня 20-й пакет санкций был согласован постпредами, запущена письменная процедура для финального утверждения. Мы ждем, что она завершится завтра во второй половине дня"

– собеседник агентства

Сообщается, что если санкционный пакет будет принят завтра, то в пятницу он будет опубликован в официальном журнале Европейского союза.

Напомним, 19-й пакет санкций в отношении РФ Евросоюз принял полгода назад – 23 октября 2025 года.