Грузия продолжает терять на транзите фур

Грузия продолжает получать доходы от пользования дорогами при транзитном проезде фур, однако уже второй год подряд они падают, сообщили в Минфине страны.

Так, с начала года грузинским коридором воспользовались 110,5 тыс большегрузов, а доходы от их транзита упали на 0,9% по сравнению с первым кварталом минувшего 2025 года и составили 38,7 млн лари, говорится в данных госказначейства Минфина страны, передает Sputnik Грузия.

С приходом весны трафик вырос – только в марте грузинскими дорогами воспользовались 42,8 тыс фур, это принесло бюджету страны почти 15 млн лари.

Плата за транзит каждого трейлера в Грузии, составляет 350 лари, напомнили в Минфине.

Негативная тенденция сохранялась и в минувшем году, когда по грузинскому транспортному коридору прошло 489 390 грузовых машин – это пополнило бюджет страны на 171,3 млн лари, это на 4,5% меньше показателя 2024 года.