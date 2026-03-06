Оборонное сотрудничество Грузии и Армении обсудили Чиковани и Папикян

Глава оборонного ведомства Армении в ходе поездки в Грузии встретился с местным коллегой. Стороны поговорили о региональной безопасности.

В среду, 22 апреля, в Тбилиси состоялась встреча глав Минобороны Грузии и Армении Ираклия Чиковани и Сурена Папикяна. Об этом информирует пресс-служба армянского оборонного ведомства.

На встрече также присутствовал посол Армении в Тбилиси Ашот Смбатян.

Центральной темой переговоров стало развитие сотрудничества двух республик Южного Кавказа в оборонной сфере.

Кроме того, министр затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.

Напомним, Папикян прибыл в Грузии накануне. На КПП "Садахло" его встреча замглавы грузинского оборонного ведомства Паата Патиашвили.

