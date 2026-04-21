Армения не планирует становиться антироссийским плацдармом – МИД

Власти Армении не намерены превращать страну в антироссийский плацдарм, такое заявление сделал замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Мы углубляем наши отношения по всем направлениям. У нас нет никаких планов становиться антироссийским плацдармом"

– Ваан Костанян

Дипломат подчеркнул, что в повестке Еревана отсутствует этот вопрос.

Замглавы армянского МИД напомнил, что 3-4 мая Ереван примет саммит Европейского политического сообщества. Также пройдет первый саммит Армения - ЕС, председательствовать на этом событии будут премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Костанян сообщил, что Армения и Франция примерно в то же время подпишут документ о стратегическом партнерстве – на 4-5 мая запланирован государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Армению. Стороны подпишут и прочие документы по сотрудничеству в различных сферах, в том числе в военно-технической.