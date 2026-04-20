КСИР атаковал судно возле берегов Омана – СМИ

Контейнеровоз подвергся обстрелу со стороны КСИР неподалеку от Омана. В результате инцидента экипаж судна не пострадал.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана открыл огонь по контейнеровозу неподалеку от побережья Омана. Об этом рассказали 22 апреля в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент случился в 15 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан судна отметил, что к ним приблизился катер КСИР и атаковал, причинив тем самым серьезные повреждения мостику.

Никто из членов экипажа не пострадал.

Напомним, в минувшие выходные ВМС Соединенных Штатов захватили в Оманском заливе иранское судно, которое следовало с грузом из Китая в Иран. В Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) уточнили, что экипаж корабля на протяжении шести часов игнорировал предупреждения американских военных, после этого по сухогрузу был нанесен удар.

