Иран ответит США на захват судна

Иранские военные ответят американским визави на захват судна в Оманском заливе. Сухогруз шел из Китая в Иран и был захвачен 19 апреля.

Ответные меры будут предприняты Ираном в связи с атакой на иранское судно и его захватом ВМС США, передал иранский государственный телеканал IRIB сообщение иранских военных.

США, говорится в сообщении, "фактически совершили акт агрессии", ударив по судну, уничтожив навигационное оборудование и разместив военных на палубе судна.

"Соединенные Штаты, нарушив режим прекращения огня, (...) атаковали иранское торговое судно в водах Оманского моря"

В эфире IRIB было сказано, что ВС Ирана "вскоре ответят на это вооруженное пиратство США и нанесут ответный удар".

По сообщению агентства Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана, военные в ответ на захват американцами судна уже провели атаку беспилотниками. Планируются дальнейшие атаки на военные корабли США с помощью БПЛА.