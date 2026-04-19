США продлили ослабление антироссийских санкций по запросу партнеров – СМИ

Американские СМИ пишут, что Вашингтон продлил ослабление рестрикций против российской нефти по просьбе партнеров.

Согласно публикации издания, Вашингтон пошел на этот шаг по запросу стран-партнеров.

Тем не менее, источник не назвал, о каких странах шла речь в материале Politico.

Напомним, ранее министерство финансов Соединенных Штатов возобновило лицензию продажу российской нефти, которая будет действовать до 16 мая.