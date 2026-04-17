Вашингтон восстановит санкции против нефти из РФ после сделки с Ираном

Позволением покупать нефть у российских компаний США стремятся сбалансировать недостаток предложения на мировом нефтяном рынке, отметил Крис Райт, руководитель американского энергетического ведомства – и когда эта задача будет выполнена, запрет на контакты с "Роснефтью", "Лукойлом" и другими предприятиями из РФ будет возобновлен.

Глава Минэнерго США Крис Райт объявил, что приостановка американских санкций на покупку нефти у российских компаний будет действовать до тех пор, пока Вашингтону не удастся заключить мирное соглашение с Ираном.

Он пояснил, что выдача лицензии на покупку российской нефти связана с нарастающим дефицитом на мировой нефтяном рынке, и как только этот дефицит получится устранить – что возможно при полной деблокаде Ормузского пролива – в этой лицензии уже не будет надобности, поскольку цены на энергоносители станут снижаться.

"Вся эта российская нефть и без того идет в Китай. Мы временно позволяем ей поступать не только в КНР, но и на другие азиатские нефтеперерабатывающие заводы"

– Крис Райт

Американский министр подчеркнул, что временным разрешением на покупку нефти у российских компаний США хотят добиться понижения цен на топливо и в Азии, и в Европе.