Трамп: США не нуждаются в НАТО

Президент США Дональд Трамп высказался о роли НАТО и выразил уверенность, что США никогда не будут нуждаться в помощи партнеров по альянсу, которые сами полностью зависят от поддержки Вашингтона.

В США заявили, что страна никогда не будет нуждаться в партнерах по НАТО, тогда как союзникам отчаянно требуется помощь Вашингтона. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании CNBC.

Согласно данным телеканала, американский лидер назвал Организацию Североатлантического договора структурой, лишенной реального веса. Трамп подчеркнул, что блок НАТО фактически не оказывает поддержки, поэтому США в нем не нуждаются. По его мнению, именно остальные партнеры по альянсу находятся в полной зависимости от Вашингтона.

"Кто не помогает, так это НАТО. Они нам не нужны. Они нам в действительности никогда не понадобятся. Они отчаянно нуждаются в нас, потому что являются бумажным тигром"

- Дональд Трамп