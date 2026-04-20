НАТО заявил о приверженности к ДНЯО

НАТО останется ядерным альянсом, а также будет следовать нормам, изложенным в договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соответствующее заявление было изложено в обзорной конференции ДНЯО.

"Союзники всегда соблюдали свои обязательства в рамках ДНЯО и продолжат это делать"

– заявление НАТО к обзорной конференции ДНЯО.

В документе также было подчеркнуто, что основная цель ядерного потенциала альянса — "сохранять мир, предотвращать принуждение и сдерживать агрессию".

НАТО останется ядерной структурой, пока существует ядерное оружие, отметили в официальном заявлении.