Вестник Кавказа

НАТО заявил о приверженности к ДНЯО

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Североатлантическом альянсе сделали заявление о том, что структура останется ядерной, а также сохранит приверженность договора о нераспространении ядерного оружия.

НАТО останется ядерным альянсом, а также будет следовать нормам, изложенным в договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соответствующее заявление было изложено в обзорной конференции ДНЯО. 

"Союзники всегда соблюдали свои обязательства в рамках ДНЯО и продолжат это делать"

– заявление НАТО к обзорной конференции ДНЯО.

В документе также было подчеркнуто, что основная цель ядерного потенциала альянса — "сохранять мир, предотвращать принуждение и сдерживать агрессию".

НАТО останется ядерной структурой, пока существует ядерное оружие, отметили в официальном заявлении.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
845 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.