Ядерная программа Ирана будет выполняться в рамках ДНЯО – Джалали

Иранский посол в Москве напомнил о праве Ирана на мирный атом и сообщил, что будущее ядерной программы планируется в рамках ДНЯО.

Будущее иранской ядерной программы в Тегеране планируют в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), рассказал посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

"Исламская Республика Иран имеет право на мирное использование ядерной энергии в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, и иранские власти планируют будущее в рамках этого договора"

– Казем Джалали

Посол в интервью газете "Ведомости " поведал также о ситуации на АЭС "Бушер", атомный объект функционирует благодаря усилиям иранских специалистов и сотрудничеству с российской стороной.

Иран подписал ДНЯО в 1968 году, документ был ратифицирован в 1970 году.