Аракчи Трампу: Иран предпочитает язык дипломатии, но владеет и другими языками

Аббас Аракчи ответил на высказывание Дональда Трампа о возможности действий против Ирана в ответ на уничтожение американского вертолета.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал иностранные силы, которые находятся в районе Персидского залива, покинуть регион. Аракчи заявил, что Тегеран предпочитает дипломатию, но способен и на другие методы внешней политики.

"Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок, простых случайностей или потенциальной возможности попасть под перекрестный огонь. Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил - уйти как можно скорее... Иран предпочитает язык дипломатии... Мы также владеем и другими языками"

– Аббас Аракчи

Глава иранского дипведомства подчеркнул, что Ормузский пролив не является международными водами. По словам Аракчи, пролив находится на значительном расстоянии от берегов США.

Высказывании Аракчи прозвучало на фоне заявления Трампа о готовности США ответить на уничтожение силами Ирана американского боевого вертолета.