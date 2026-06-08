Вестник Кавказа

Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном

Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон стоят на пороге сделки. Соглашение может быть подписано на следующей неделе, отметил госдеятель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о близости сделки с Ираном. По прогнозам Вэнса, соглашение с Ираном может быть заключено на следующей неделе или в перспективе ближайших месяцев. 

"Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев"

– Джей Ди Вэнс 

Ранее Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть оформлено в ближайшие два-три дня. 

Напомним, что переговоры между США и Ираном продолжаются на протяжении последних месяцев. Стороны пока не пришли к соглашению, несмотря на регулярные заявления Вашингтона о близости соглашения.

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