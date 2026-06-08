Трамп допустил участие США в восстановлении инфраструктуры Ирана

Соединенные Штаты могут принять участие в восстановлении инфраструктуры в Иране, которая была разрушена в ходе боевых действий. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
В интервью телеканалу ABC News он допустил, что на восстановление может уйти $1 трлн.
"Кому-то придется строить всю эту инфраструктуру, новые мосты, новые заводы. Знаете ли, они говорят о триллионе долларов, а возможно, и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, в помощь восстановлению"
– Дональд Трамп
Он также отметил, что такой подход можно сравнить с планом Маршалла, который включал в себя помощь СЩА странам Европы после Второй мировой войны.
При этом Трамп акцентировал внимание на том, что США в таком случае получат половину их нефти.