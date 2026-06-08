Трамп допустил участие США в восстановлении инфраструктуры Ирана

Глава Белого дома не исключает, что США будут задействованы восстановлении инфраструктуры в Иране. Он подчеркнул, что эту помощь можно будет с той, которую США оказывали странам Европы после Второй мировой войны.

Соединенные Штаты могут принять участие в восстановлении инфраструктуры в Иране, которая была разрушена в ходе боевых действий. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

В интервью телеканалу ABC News он допустил, что на восстановление может уйти $1 трлн.

"Кому-то придется строить всю эту инфраструктуру, новые мосты, новые заводы. Знаете ли, они говорят о триллионе долларов, а возможно, и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, в помощь восстановлению"

– Дональд Трамп

Он также отметил, что такой подход можно сравнить с планом Маршалла, который включал в себя помощь СЩА странам Европы после Второй мировой войны.

При этом Трамп акцентировал внимание на том, что США в таком случае получат половину их нефти.