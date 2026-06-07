Трамп установил срок в две недели на заключение сделки США с Ираном

США и Иран могут прийти к соглашению в ближайшие две недели, после этого цены на нефть резко снизятся, заявил Трамп.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о продвижении в переговорах с Ираном и возможном заключении сделки в течение двух недель.

Прежде всего глава Белого дома сообщил, что Тегеран хочет "заключить очень хорошую сделку" для американской стороны.

"Они готовы дать нам все. Они готовы пойти на отказ от ядерного оружия"

– Дональд Трамп

Сроки заключения соглашения американский лидер на этот раз оценил в две недели.

"Я думаю, мы побеждаем, но победить нужно в ближайшие две недели. <…> Это будет полная победа, она произойдет очень скоро, и цены на нефть сразу упадут"

– Дональд Трамп