Прямые рейсы из Шарджи в Екатеринбург и Уфу вернет Air Arabia

Лоукостер Air Arabia в сентябре снова запустит прямые рейсы из Шарджи в Екатеринбург и Уфу. В настоящее время на этих направлениях нет прямых рейсов.

Авиакомпания Air Arabia осенью вернется к выполнению рейсов между эмиратом Шарджа и городами Екатеринбург и Уфа.

Перевозчик планирует выполнить первый после перерыва рейс в Екатеринбург 1 сентября, в Уфу – 2 сентября. Время в пути из Шарджи в Екатеринбург составляет 4 часа 55 минут, в Уфу – 4 часа 40 минут. Билеты уже в продаже, цены стартуют от 27 тыс рублей.

В настоящее время эмиратский лоукостер выполняет ограниченное число авиарейсов из Шарджи в Россию, Казахстан, Узбекистан. В планах восстановление и расширение полетной программы после восстановления авиасообщения на Ближнем Востоке.

Отметим, что накануне стало известно, что в ОАЭ продлили действовавшие ранее ограничения в воздушном пространстве до 23 июня.