Вестник Кавказа

В Израиле назвали удары по Ирану подготовкой к более мощной атаке

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эяль Замир заявил, что ВС Израиля готовы к более мощному удару по иранским позициям. Войска страны пребывают в состоянии повышенной боеготовности.

Глава генштаба израильских ВС Эяль Замир заявил, что ЦАХАЛ готова к более разрушительному удару по целям в Иране. По его словам, удары, которые были нанесены 8 июня, были только подготовкой для подобной атаки. 

"Атака, которую мы осуществили в Иране, была подготовкой к гораздо более значительному и мощному удару. Мы готовы вернуться и нанести еще один серьезный и глубокий удар по Ирану"

– Эяль Замир 

По словам Замира, военные Израиля находятся в состоянии повышенной боеготовности. Войска страны готовы возобновить военную активность. 

Напомним, что Иран и Израиль нанесли удары по территориям друг друга 7-8 июня. Эскалация стала самой значительной с апреля.

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