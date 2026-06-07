Трамп: обмен ударами между Израилем и Ираном остановлен на неделю

Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю, об этом рассказал американский президент. Он добавил, что не может винить Нетаньяху за удары по Ирану, так как эти удары были нанесены в ответ.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран воздержатся от обмена ударами на недельный срок.

Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу взаимных ударов Израиля и Ирана.

"По нему (Израилю) ударили, он (Нетаньяху) ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того"

– Дональд Трамп

Американский лидер рассчитывает на скорое заключение сделки с Ираном. В этот раз он заявил, что соглашение может быть достигнуто за 2-3 дня.

На телеканале CNN подсчитали, что президент США обещал скорую сделку с Ираном уже 37 раз.