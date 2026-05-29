Вестник Кавказа

Роспотребнадзор: все места отдыха в России готовы к летнему сезону

Роспотребнадзор: все места отдыха в России готовы к летнему сезону
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России к курортному сезону готовы все места отдыха, в том числе пляжи на Черном море, рассказала глава Роспотребнадзора.

Все организованные места отдыха в стране готовы к лету, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все организованные места отдыха готовы, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, всех пляжей, которые собираются работать, уже проверены и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения"

– Анна Попова

Она уточнила, что речь идет о различных территориях, в том числе и пляжах на черноморском побережье России, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день проблемных зон у нас нет"

– Анна Попова

Напомним, этим летом официально открылись для туристов некоторые пляжи в Анапе. Решение об открытии всех пляжей курорта может быть принято к 15 июня.

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