Вестник Кавказа

Москва не допустит принятия СБ ООН санкций против Ирана

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия выступает против рестрикций против Ирана под эгидой комитета по санкциям против ИРИ при СБ ООН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва предпримет шаги, чтобы исключить возможность активизации комитета по санкциям против Ирана при СБ ООН. 

"Наша страна не допустит принятия Советом под вывеской данного органа каких-либо решений, накладывающих ограничения на государства члены"

– Василий Небензя 

Небензя напомнил, что этот орган прекратил свое существование в 2015 году, когда были приняты решения об отмене прошлых рестрикций против Тегерана. 

По словам Небензи, попытки актуализировать работу комитета не приведут к результатам.

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