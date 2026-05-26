Вестник Кавказа

В ООН выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генеральный секретарь ООН заявил о том, что крайне обеспокоен обострением ситуации в регионе Ближнего Востока.

Организация объединенных наций крайне обеспокоена возобновлением эскалации на Ближнем Востоке, такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ООН на официальной странице.

"Я глубоко встревожен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке. Все атаки должны быть немедленно прекращены"

– Антониу Гутерриш

Также, генеральный секретарь призвал соблюдать режимы прекращения огня на территории Ирана, Ливана и сектора Газа.

Необходимо избегать любых шагов, которые могут подорвать продолжающиеся дипломатические усилия, отметил Гутерриш.

Кроме того, ООН выразила крайнюю обеспокоенность решением Израиля закрыть переходы в сектор Газа.

Гуттериш подчеркнул, что настаивает на их скорейшем открытии для беспрепятственного и безопасного прохода гуманитарной помощи на территории Газы.

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