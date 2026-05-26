В ООН выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Организация объединенных наций крайне обеспокоена возобновлением эскалации на Ближнем Востоке, такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ООН на официальной странице.
"Я глубоко встревожен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке. Все атаки должны быть немедленно прекращены"
– Антониу Гутерриш
Также, генеральный секретарь призвал соблюдать режимы прекращения огня на территории Ирана, Ливана и сектора Газа.
Необходимо избегать любых шагов, которые могут подорвать продолжающиеся дипломатические усилия, отметил Гутерриш.
Кроме того, ООН выразила крайнюю обеспокоенность решением Израиля закрыть переходы в сектор Газа.
Гуттериш подчеркнул, что настаивает на их скорейшем открытии для беспрепятственного и безопасного прохода гуманитарной помощи на территории Газы.