Три взрыва прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане

Факельное горение на газопроводе в Дагестане достигает полтора десятка метров в высоту. Ранее там прогремело несколько взрывов.
Вечером 9 июня в Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе. Соответствующую информацию подтвердили в ГУ МЧС по Дагестану.
"По системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1 200 миллиметров"
– ГУ МЧС по Дагестану
Уточняется, что ЧП случилось между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед. Сейчас там газ выходит под давлением, высота огня в месте взрыва составляет 15 метров.
В результате происшествия эвакуированы свыше 100 человек.