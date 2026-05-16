Вестник Кавказа

Три взрыва прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане

Три взрыва прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Факельное горение на газопроводе в Дагестане достигает полтора десятка метров в высоту. Ранее там прогремело несколько взрывов.

Вечером 9 июня в Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе. Соответствующую информацию подтвердили в ГУ МЧС по Дагестану.

"По системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1 200 миллиметров"

– ГУ МЧС по Дагестану

Уточняется, что ЧП случилось между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед. Сейчас там газ выходит под давлением, высота огня в месте взрыва составляет 15 метров.

В результате происшествия эвакуированы свыше 100 человек.

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