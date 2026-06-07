Соглашение с Ираном будет заключено через 2-3 дня — Трамп

Американский президент заявил о том, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в течение следующих пары дней.

Соглашение по урегулированию конфликта США и Ирана будет заключено через два-три дня, такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что предстоящее соглашение полностью лишит Иран возможности иметь ядерное оружие в какой бы то ни было форме.

Так же, по словам Трампа, после подписания соответствующего документа "незамедлительно будет открыт Ормузский пролив".

"Мы находимся в финальной стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой (...) подписание, которой может произойти через два-три дня"

– Дональд Трамп

Он подчеркнул, что дело настолько близко к своему логическому завершению, что для урегулирования необходимо всего несколько дней.

"У нас есть хороший шанс сделать это. Мы должны быть в состоянии сделать это за один час"

— Дональд Трамп

США и Иран очень и очень близки к тому, чтобы заключить очень прочную и мощную сделку, отметил американский лидер.