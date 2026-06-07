Вестник Кавказа

Шесть пострадавших азербайджанских моряков выписаны из больницы в Ейске

Шесть пострадавших азербайджанских моряков выписаны из больницы в Ейске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Моряки, пострадавшие во время военных ударов по коммерческим суднам в Азовском море, выписаны из больницы в Ейске.

Раненые во время военного нападения на иностранные коммерческие суда в Таганрогском заливе Азовского моря азербайджанские моряки выписаны из больницы, передает Оперштаб Краснодарского края.

Моряки – в общей сложности шесть человек – проходили лечение в Центральной районной больнице Ейска. Накануне они были выписаны.

Напомним, что военное нападение в Азовском море было совершено 5 июня. Его объектами стали нефтеналивной танкер и два сухогруза, шедшие под иностранными флагами. В результате погибли пять человек. Раненые были в состоянии средней степени тяжести.

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