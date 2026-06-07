Обнаружены тела еще двух граждан Азербайджана, погибших при атаке в Азовском море

МИД Азербайджана сообщил об обнаружении тел еще двух моряков, которые погибли в результате военного нападения на коммерческие суда в Азовском море.

Тела еще двух граждан Азербайджана, погибших в результате военной атаки на коммерческие суда, были найдены в Азовском море, соответствующее сообщение распространил МИД Азербайджана.

В нем говорится об обнаружении тел еще двух граждан Азербайджана, ставших жертвами трагедии.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства уточнили, что в ходе поисково-спасательных мероприятий были найдены тела Гисмета Алиева (1969 г.р.) и Фуада Оруджева (1981 г.р.).

Кроме того, 19 членов экипажа, имеющих гражданство Азербайджана, были отправлены на родину. Они должны прибыть в Азербайджан сегодня днем.

В МИД добавили, что после осуществления необходимых процедур тела четырех погибших граждан Азербайджана, а также двое граждан, которые находятся в Ейске для сопровождения тел, в самом скором времени будут отправлены в Азербайджан.