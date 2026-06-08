Вестник Кавказа

Трамп пообещал ответить на уничтожение Ираном американского вертолета

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил, что США ответят на инцидент с вертолетом Apache AH-64, который был сбит Ираном на днях в районе Ормузского пролива.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что США должны ответить на уничтожение военными Ирана американского боевого вертолета Apache AH-64. По словам политика, инцидент произошел во время патрулирования Ормузского пролива. 

"Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение"

– Дональд Трамп 

По данным американских военных, летчики сбитого вертолета не пострадали, их обнаружили и спасли в течение двух часов. 

Ударные вертолеты Apache AH-64 эксплуатируются с середины 1980-х годов, стоимость одной машины составляет свыше $50 млн.

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