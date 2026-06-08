21-й пакет санкций против России нацелен на энергетику – фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии заявила о том, что очередной пакет антироссийских рестрикций затронут сферу энергетики и будут направлены на российское рыболовство.

Европейский Союз в 21-м пакете предлагает новые санкции против российской энергетики, а также впервые введет ограничения в сфере рыболовства, такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сообщила в рамках представления очередного пакета антироссийских рестрикций, который 15 июня обсудят главы МИД ЕС.

Также, в Брюсселе предложили ввести санкции против тридцати нефтяных танкеров, при этом сохранив потолок цен на российскую нефть, ранее установленный ЕС.

"Сегодня мы также предлагаем внести в санкционный список еще 30 судов в дополнение к 632 другим судам, которые уже находятся под санкциями"

– Урсула фон дер Ляйен

По ее словам, цены на нефть не были установлены с учетом ситуаций рыночных шоков, таких как перекрытие Ормузского пролива.

В этой связи глава Еврокомиссии предложила воздержаться от изменений до января 2027 года. С этого времени, по ее прогнозам, нефтяной рынок должен стать относительно стабильным.

В рамках 21-о пакета антироссийских санкций под ограничения попадут 90 финансовых структур по всему миру, 31 российский банк не сможет совершать транзакции через SWIFT.

Как отметила фон дер Ляйен, санкции коснутся объектов критической инфраструктуры, в том числе портов, аэропортов или НПЗ — всего того, связанного с орговлей или переработкой российской нефти.

"Наконец, мы предлагаем ограничить продажу СПГ-танкеров в Россию, так же, как мы уже сделали это в отношении нефтяных танкеров"

– Урсула фон дер Ляйен