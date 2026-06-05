Горное пивоварение Грузии может войти в список ЮНЕСКО

Специальная рабочая группа по номинированию традиций пивоварения горных районов Грузии на включение в список ЮНЕСКО создана в парламенте страны.

Традиции пивоварения в горных районах Грузии могут быть внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – подготовкой к их номинированию займется особая рабочая группа, созданная при парламенте.

Так, сообщается, что Бюро парламента получило и рассмотрело обращение комитета по сельскому хозяйству, в котором говорится о создании рабочей группы и утверждении ее состава.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили напомнил, что у комитета уже есть успешный опыт работы с такими инициативами.

"Именно этот комитет ранее работал в рамках подобной группы над выдвижением традиций выпечки хлеба в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и процесс был успешно завершен"

– Шалва Папуашвили

Председатель парламента напомнил, что, как показали последние исследования, Грузия является родиной не только виноградарства, но и пшеницы.

Политик пояснил, что предыдущий успех и вдохновил на продолжение инициативы. Он также уточнил, что парламент хорошо проявил себя в решении этого вопроса.